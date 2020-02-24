中央流行疫情指揮中心宣布，考量醫療人力量能，醫事人員除報准外，不得出國，引發醫療人員反彈。對此，蔡正元透露，醫界才要組團赴大陸幫忙，政府就禁止出國，只要想幫大陸就會被攻擊。

陳時中宣布，因應新冠肺炎疫情，考量醫療人力及量能，醫事人員除報准外不得出國。消息一出，引起部分醫事人員不滿，臉書「醫勞盟」表示，既然擔心感染或居家隔離，而禁止醫療人員出國，那就一起啟動全面停航二級以上的疫區國家，這樣才能真正減少感染源，同時應避免200人以上的大型集會與宗教活動。

蔡正元在臉書指出，台灣有醫界大老在企業界贊助下，籌組醫療關懷團，招募醫護人員赴大陸幫忙，盡一份心力，但民進黨政府立刻下令，禁止醫療人員離台，同時民進黨政客、媒體、網軍激烈發動攻勢，攻擊批評這些醫療人員「叛國」。

蔡正元說，現在台灣島的氛圍，只要想幫大陸一點忙就會被罷凌，只要多幫大陸講一句話就會被攻擊，「這是2020開始的新型兩岸關係」。

(中時電子報)