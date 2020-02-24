以色列今天證實出現第2例武漢肺炎病例，是從豪華郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）返國後確診的第2名以色列人。

以色列衛生部聲明表示，又有1名以色列乘客從鑽石公主號下船返國後，武漢肺炎採檢呈陽性反應。

聲明說：「這名患者並非在以色列感染，人正在隔離中，並接受看管。」

以色列21日宣布首名確診病例。

這兩人隸屬獲准離開鑽石公主號的11名以色列籍乘客之列，最初採檢結果均呈陰性才搭機返國，並在落地後前往特拉維夫（Tel Aviv）附近的席巴醫療中心（Sheba Medical Center）接受14天隔離。

● 南韓朝聖團有人確診 200名師生進行隔離

今天稍早，以色列當局剛下令近200名師生在家自主隔離，因為他們先前與檢驗出武漢肺炎的南韓觀光客有過接觸。

南韓新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）信徒本月8日到15日在以色列朝聖，其中18人返國後驗出感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

以色列衛生部呼籲可能與這群南韓觀光客有接觸過的民眾自主隔離，包括和他們有過密切接觸、來自3所學校的180名學生和19名教職員。

教育部也公布這群南韓觀光客造訪過的詳細景點清單，下令任何和這群朝聖者有接觸過的民眾，都必須在家自主隔離14天。

(中央社)