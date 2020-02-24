《日股》天皇誕辰紀念日補假，日股休市 08:352020/02/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本周一（2月24日）天皇誕辰紀念日補假，日股休市。 (時報資訊) #日股 #誕辰 #紀念日 #補假 #休市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》日圓急貶推升出口股，日經指數早盤漲0.88％ 11:592020/02/20 財經 《日股》日圓急貶＋人行降息，日經指數收漲0.34％ 15:402020/02/20 財經 《日股》憂疫情升高，日經指數早盤跌0.28％ 12:162020/02/21 財經 《日股》憂新冠疫情升溫，日經指數收跌0.39％ 15:572020/02/21 財經 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補 - 財經要聞 - 工商時報 5G設備首單 中華電採購73億 - 財經要聞 - 工商時報 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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