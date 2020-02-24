櫃檯買賣中心第9屆第20次董事、監察人聯席會議，會中討論通過三竹資訊公司(8284)及昇佳電子公司(6732)股票上櫃申請案。

三竹資訊公司主要從事簡訊發送服務、證券行動看盤軟體之開發、建置與授權、行動App開發業務及企業即時通服務，申請時資本額4億1192萬元，董事長為邱宏哲，推薦證券商係兆豐證券、群益金鼎證券及元富證券；三竹資訊公司107年度營業收入為14億3852萬3000元，稅後盈餘為1億2376萬5000元，每股盈餘為2.94元；108年前3季合併營業收入為12億87萬7000元，稅後盈餘為1億3607萬5000元，每股盈餘為3.26元。

昇佳電子公司主要從事光學感測晶片及加速度感測晶片之研發、設計及銷售，申請時資本額3億7781萬3000元，董事長為李盛樞，推薦證券商係兆豐證券、台新證券及元大證券；昇佳電子公司107年營業收入為19億3551萬3000元，稅後盈餘為3億2627萬5000元，每股盈餘為12.01元；108年前3季營業收入為34億1385萬3000元，稅後盈餘為9億5724萬5000元，每股盈餘為25.16元。

(時報資訊)