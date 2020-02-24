美國2月Markit製造業PMI初值50.8，預估51.5，前值51.9。新冠病毒恐慌，經濟數據不佳，上週五美股下跌，跌幅介於0.78至2.99％，費半指數跌幅最重達2.99%，美股四大指數短期回檔整理。AMD下跌 6.97%，台積電ADR下跌1.58%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為11,500至11,600點，壓力為11,800至11,900點。

（3）技術指標：KD開口轉為向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為143點左右，壓力為150點附近，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC設計、記憶體、PCB、被動元件、生技等。

觀察台股指數是否能守穩在10日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股。

(時報資訊)