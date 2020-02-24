氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至26日白天，大都是晴朗穩定，外島及西半部易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱早晚涼，日夜溫差大，26日晚至27日微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮表示，今晨台灣西半部雲層稀少，東北部少量降雨。桃竹苗、南投及高雄的「輻射冷卻」作用強，抵銷大氣回暖的幅度；26日晚至27日微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側亦偶有零星降雨；北台灣雲量增多，高溫略降、白天轉涼，低溫不降；背風面幾乎不受影響。28日至3月1日白天、各地為晴朗穩定、白天微熱早晚涼的天氣。

吳德榮提及，3月1日晚至2日有一波微弱鋒面掠過，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多，稍轉涼；背風面影響不大，但由於屬末期的模擬，有「不確定性」，模式仍在調整中，應持續觀察。

(中時 )