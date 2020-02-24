為了不讓國內出現醫療人力短缺情況，中央流行疫情指揮中心昨（23日）向醫療界投下震撼彈，宣布除了經報備者，其餘的醫護人員將限制出國，消息曝光後引發部分反彈，臺大醫院企業工會隨後發布5點聲明回應，至於醫護人員為何會對此項政策感到不滿？工會也透露箇中原因。

據《東森新聞》報導，工會代表林醫師表示，很多人都早早規劃好休假，已經決定要去哪裡玩了，機票、住宿也都訂好了，結果昨天臨時發布這項消息，不少人期待出遊的心情一下子全落空，林醫師認為這是醫護人員反彈的原因；工會理事長陳愛蓉指出，政策曝光後不少基層人員都非常錯愕，甚至是憤怒，因為醫護人員的休假有些都要在年初，甚至是一年前就必須敲定。

針對中央流行疫情指揮中心的措施，工會也提出5點聲明做回應：

一、本措施至今僅由指揮官在記者會上口頭說明，迄今未有法規細節及配套措施，呼籲指揮中心盡快對民眾與醫護人員解釋。

二、若該項措施為真，則其影響範圍巨大，但研議到實施，未就細節與利益相關團體磋商。醫療人員未必不願意配合辦理，惟就施行範圍、時間區間與補償措施應有更多意見，盼望指揮中心至少做到最基本的徵詢。

三、由於限制出境的時間區間不明，而國外旅遊多需要提前預約住宿、機票及預付團費，匆促之間禁止醫事人員出國，除了旅程規劃不便之外，還恐造成經濟上之損失。呼籲政府單位落實禁令同時，能夠設想補償措施，或以國內旅遊補助同時達成資助旅遊業者之目的。

四、以勞基法人員來說，年休期間應經勞工同意，而非雇主片面決定。由於單位人力吃緊，許多醫療人員年休時間早於一年之初即預定，避免同一時間出國單位出現人力荒。工會呼籲，醫院管理者應最大程度容許延後年休，讓醫護人員能夠保有充分休息的權益。

五、保障醫護人員不是在疫情期間說聲「辛苦了」便一筆帶過，醫療人員更在乎平時的勞動條件，以及防疫期間獲得充分的保護措施。我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙，更期待看到實質的改革措施。

針對醫療人士的反彈，衛福部昨晚也回應，限制出國的人員以第一線與直接照顧病患的醫護人員為主，診所任職者不在此限；初步規劃，基於風險考量，中港澳地區將嚴格禁止前往，其他地方若被指揮中心發布為旅遊警示地區則須報準。相關實施細節將於明（25日）邀集各級醫院協會代表、專業學會及院長共同討論確定後實施。

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(中時電子報)