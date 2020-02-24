罷韓來勢洶洶，挺韓、罷韓聲浪四起，日前國民黨黨主席候選人郝龍斌、江啟臣都表態力挺高雄市長韓國瑜。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，江郝兩人刻意挺韓，他認為沒有必要，一不小心有可能助長罷韓氣勢，如果真的為韓國瑜好，那就不要一直提罷韓的話題，不然就是在消費韓國瑜。

葉元之日前在政論節目《前進新台灣》上表示，郝龍斌刻意把防疫和罷韓作連結，他認為沒有必要。為什麼郝龍斌跟江啟臣要提韓國瑜，原因就是他們希望可以吸收到韓粉的票，因為韓國瑜的支持者在國民黨內還是有一定的力量。不過，韓粉也不會因為郝龍斌和江啟臣說要支持韓國瑜就支持你們，大家也是會看郝江兩人的過去表現來作評斷標準，

葉元之表示，現在很多網友都拜託他要多幫韓國瑜，但他現在多幫韓國瑜說話，不見得會幫韓國瑜加分，有時還有可能被外界拿來作文章。現在韓國瑜最重要的就是好好拚高雄市政，好好作市長，讓大家看到。之前韓國瑜因為選總統，有一段時間不在高雄，導致大家對韓有怨言，現在韓有時間可在高雄展現能力跟魄力，那就請韓好好做，爭取高雄市民認同。

至於國民黨部份，不管是要選主席的人也好，或是其他周邊的人也好，就不要一直提罷韓的話題，不然就是在消費韓國瑜。他真的覺得不必要這樣，現在國民黨最重要就是要展現自身的氣勢，讓人民認為國民黨不錯，自然而然就會把光環轉到韓國瑜身上，這是國民黨現在可以做的，不要一直講有的沒的，真的對韓沒什麼幫助。

(中時電子報)