LeBron Raymone James with the dagger in basketball’s greatest rivalry 🔥🔥🔥



(📺: ABC ) pic.twitter.com/vOu1YfHCxf — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2020

為了一雪上次對決慘輸32分的恥辱，湖人「詹眉連線」詹姆斯、安東尼戴維斯24日真的拚了！靠著詹皇最後30秒的後仰跳投命中，湖人114比112氣走作客的「綠衫軍」塞爾提克，也讓塞爾提克新星塔圖攻下41分勇猛表現形同無用。

「教練畫了一個戰術，讓我去自己攻擊點接球，當我接到了球，傑倫布朗主要防我走底線，因為我先前一直走底線過他，我知道假如我做了幾個假動作就有出手機會，」拿29分、9助攻與8籃板的詹姆斯說，「感謝上帝與苦練，我才可投進。」

除了詹姆斯，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿32分、13籃板，表現完全不像前役小腿受傷模樣，詹姆斯強調，「每個方面都是挑戰，我們知道這場比賽將會充滿季後賽氛圍，塞爾提克的表現非常出色，我向他們致敬，兩隊本季都想奪冠。」

塔圖成為自從2011年1月的「小飛俠」布萊恩之後，第1個在「紫綠大戰」當中拿下超過40分得分的球員，可惜他的最後一波進攻，卻以進攻犯規收場，傑倫布朗也替塞爾提克攻下20分，蒂斯16分，肯巴沃克續因左膝傷勢缺陣。

(中時 )