昨天(2/23)指揮中心宣布，若無特殊需求，禁止全國醫事人員出國，以儲備醫療量能。突如其來的宣布，造成部分醫事人員反彈。台大醫院企業工會指出，許多醫護人員的休假一年前就排好了，突然禁止出國不只打亂行程，造成經濟上損失，同時也讓醫護人員無法充分休息。
《ETtoday》報導，台大醫院企業工會代表林醫師表示，很多醫護早早就排好假，規劃好行程、機票、住宿，期待很久，結果昨天突然宣布禁止出國，「我們是覺得大家反彈原因是因為這樣。」
台大醫院企業工會理事長陳愛蓉也說，醫護人員的排休比較特別，「非常多基層人員覺得錯愕、憤怒，他們都是早早就訂好機票。因為醫事人員的休假在年初，甚至一年前就要確定哪一周可休假。」要改期也很困難，只能認賠。
台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會發出5點聲明，認為禁止出國規定要有配套措施，「我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙。」
(中時電子報)
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