剛在內華達州拿下初選大勝的民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）昨（23）日表示，如果大陸武力犯台，美國將會採取行動。

美國民主黨總統黨內初選第三戰22日於人口組成多元的內華達州登場，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）以46%得票率遠勝對手前副總統拜登、布塔朱吉，拿下漂亮的一勝，成為最有可能代表民主黨出線、對戰川普的參選人。

桑德斯昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏（Anderson Cooper）專訪時表示，如果北京武力犯台，美國將不會坐視不管。CNN報導，桑德斯在節目中談及他將動用武力的情況，他說如果威脅到美國公民及美國盟友，他才會採取軍事行動。

安德森古柏接著問，如果大陸武力犯台，他將如何回應？桑德斯表示，他將和其他國家結盟，「我們必須向全世界明白表示，我們絕對不會坐視不管，讓侵略發生。」

(中時電子報)