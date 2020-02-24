台股累計今年初開盤迄今共30個交易日，集中市場總成交值為4兆4,544.07億元，市場日均值為1,484.8億元，股票成交量週轉率為9.92％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、網通股、記憶體股等，本周指數區間介於11,500-11,950點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.新冠肺炎疫情逐漸鈍化，投資回歸經濟基本面，中小型股表現平穩；本周迎來年後最大復工潮，電子股漸漸拉貨，將帶動電子股評價回升，且美股及陸股維持強勢格局，台股明顯超跌，Q2有望正式重回上升軌道。

2.觀察年後至今的台股走勢，仍處於上有壓、下有撐的震盪行情發展，現受制於在下彎的月線，無法向上突破並封閉缺口。但大盤的低點正不斷在墊高，待本周台股陸廠進入復工潮，電子股面臨壓力減釋，有助於市場買盤持續回籠帶動台股突破。

(工商 )