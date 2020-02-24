全球疫情擴散 美期指大跌 09:002020/02/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC報導，由於新型肺炎疫情在全球擴大，引發投資人緊張，使得美股期指重挫，其中道瓊工業指數大跌逾300點。 截至美東時間周日晚間6:38，道瓊工業指數期貨跌落323點，意即24日（周一）開盤該指數將重挫316.41點，那斯達克與標普500指數期指也走跌。 投資人密切關注新型肺炎疫情發展，而除了中國之外，韓國、義大利等地確診案例急速增加。韓國確診人數突破600人，成為中國以外疫情最嚴重的國家。 (工商 ) #肺炎疫情 #道瓊工業指數 #指數 #中國 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 財經 新冠肺炎疫情升溫 侯友宜提醒2件事做好超前布署 12:362020/02/21 生活 因應新冠肺炎疫情 台北市福德國小噴藥消毒 12:422020/02/21 生活 《港股》肺炎疫情升溫＋美指期貨下跌，恆指下挫1.09％ 16:482020/02/21 財經 肺炎疫情亂傳 調查局再查4則假訊息 17:092020/02/21 社會 外匯探搜－疫情攪亂陸經濟 人民幣成維穩風向球 04:102020/02/22 產業特刊 新冠肺炎疫情升溫 黃偉哲率官員赴天壇祈福 11:132020/02/22 生活 新冠肺炎疫情延燒 黃偉哲：除旅遊警示地區仍可出國 11:492020/02/23 政治 韓國防長訪美 關注肺炎疫情與聯合軍演議題 17:252020/02/23 國際 新冠肺炎疫情衝擊 美國旅客人數大減近4成 22:072020/02/23 國際 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補 - 財經要聞 - 工商時報 5G設備首單 中華電採購73億 - 財經要聞 - 工商時報 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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