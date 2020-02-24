CNBC報導，由於新型肺炎疫情在全球擴大，引發投資人緊張，使得美股期指重挫，其中道瓊工業指數大跌逾300點。

截至美東時間周日晚間6:38，道瓊工業指數期貨跌落323點，意即24日（周一）開盤該指數將重挫316.41點，那斯達克與標普500指數期指也走跌。

投資人密切關注新型肺炎疫情發展，而除了中國之外，韓國、義大利等地確診案例急速增加。韓國確診人數突破600人，成為中國以外疫情最嚴重的國家。

(工商 )