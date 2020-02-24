台股上周五（21日）全體上市公司總市值為35兆4,884.23億元，周總市值減少3,884.08億元（周減幅1.08％）。群益證券看本周台股指數區間為11,400-11,800點，本周看好四大題材類股，包含：被動元件股、半導體設備股、IC載板股、生技股等。

群益證券分析指出，近期主要國際利多因素：新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊將比預期更嚴重；一旦全球景氣減弱，預期Fed可望進場操作，預期2020年Fed將降息1至2碼，德銀與瑞士信貸銀行認為，Fed可能不得不在7月之前降息，花旗集團指出市場正預期Fed可能在3月就「預防性」降息。

至於留意四項國內外利空因素：

1.新冠肺炎疫情擴散持續蔓延，投資人大舉轉進美元避險，帶動DXY美元指數升抵99.18，再攀今年新高。但美元持續升值恐將為將為全球經濟帶來一個不利環境。

2.新冠肺炎疫情蔓延，多數大陸產業尚未全面復工。券商摩根士丹利指出大陸復工進度相度緩慢。未來兩周若疫情無法獲得控制，對產能的影響將會延續至2020年第二季，進一步衝擊大陸經濟。

3.去年全體國銀獲利3,607億元中的26.59％為OBU，總獲利959億元，若加上大陸分行在內的海外分行獲利比重，境外獲利比重高達39％，也是2008年來最高，境外客戶以台商為主，在疫情衝擊下，今年恐不樂觀。

4.因春節加上貿易戰提前拉貨，1月外銷訂單金額353.1億美元，年減幅12.8％，為2013年3月以來最大衰退，其中七大主要訂單產品全面負成長，原預計首季正成長將可能下修。

(工商 )