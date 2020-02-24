日本奧斯卡影帝永瀨正敏接演親情電影《最初的晚餐》前，母親不幸離世，十分思念母親料理的永瀨感嘆道：「母親離世後，演出家庭題材的電影心境也有所不同，微不足道的小事及回憶都變得相當珍貴。」拍攝這部充滿「家常料理」的電影，讓永瀨不禁思念起母親的家常菜，「很想再吃一次母親做的料理，她過世之後讓我更深刻地體會到，媽媽做的料理就是我們家的味道。」他認為看完電影後，觀眾將會再次體會到全家人圍在一起吃飯的重要性。

《最初的晚餐》的拍攝現場充滿許多美食，永瀨正敏卻透露自己拍攝期間其實沒有什麼時間吃東西，幾乎只吃得到道具食物，常常餓著肚子。有次永瀨看到劇組便當中的什錦飯菜，雖然非常想吃，卻因為準備開拍了而沒辦法品嘗，就請飾演女兒的森七菜幫他捏成飯糰讓他帶走，沒想到森七菜真的用心地捏好了，讓永瀨正敏倍感窩心，感動直呼：「果然透過人親手製作過後的食物會更美味啊。」

《最初的晚餐》故事描述麟太郎（染谷將太飾）和姐姐美也子（戶田惠梨香飾）爲了父親（永瀨正敏飾）的葬禮返回家鄉，在守靈夜開始之前，母親秋子卻（齊藤由貴飾）取消了所有的餐點並親自下廚。隨著秋子端出一道道熟悉的料理，全家人回想起20年前，新媽媽秋子帶著大哥哥舜（窪塚洋介飾）加入後五人一起生活的點滴；就在守靈夜結束之前，舜回來了，並帶著父親的遺言，決定在今晚解開這個埋藏多年的家族秘密……。該片將於3月27日全台戲院上映。

永瀨正敏（中）認為看完電影後，觀眾將再次體會到全家人圍在一起吃飯的重要性。（圖／威視提供）

《最初的晚餐》正式預告請見：

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(中時電子報)