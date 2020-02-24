第二階段罷韓如火如荼，罷韓團體宣布連署數量已達51萬份，呼籲韓國瑜自請辭職。對此，自由作家洛杉基表示，對於是否踴躍參與反罷韓投票出現不少雜音，恐讓敵人有機可乘，也轉貼韓粉說明「反罷韓」。

洛杉基在臉書轉PO網友的說明，列出4點教學反制罷韓投票。第一，罷免和公投類似，舊罷免法和舊公投法有「投票率50%」的門檻，其中「有投的人超過50%贊成」才算通過，所以最佳抵制手段就是不去投票，只要投票率不滿50%，就算同意比不同意多，還是不通過。

第二，新罷免法和新公投法都取消「投票率50%門檻」，只要「投票權人總數25%贊成」，且「同意多於不同意」就通過，所以抵制的最佳手段，就不再是不投票。

第三，如果對方有強烈投票意願的人不足25%，我方投或不投都沒差，去投不同意也可以，但如果對方有強烈投票意願的人超過25%，我方就得全力動員投票，讓不同意比同意多，才能擋下來。

第四，衝高投票率，把中間選民激出來，有些人同意就會幫助同意票超過25%，所以防守的方式就變成，不要去激起中間選民反感，但投票日那天，我方還是要出門投不同意，也要盡量柔性說服高雄市民投不同意。

文中最後結論指出，為了讓韓市長穩住高雄市長，一定要出來投「不同意」罷免票，且投完票要全程監票。

(中時電子報)