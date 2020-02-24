因為新冠肺炎，各航空公司都面臨旅客退改票要求，民航局發文要求各航放寬退改票規定，免收手續費等，引發不少業者反彈，而實際上國內外各航多數都還是根據總公司制定的機票規則，以及觀光局制定的訂定的退費辦法辦理。一家外籍航空公司總經理分析，不收手續費影響最大的是台籍航空公司，僅日韓線就可能減收上億，不利金流。

業者指出，外籍航空公司因為在台灣銷售的機票數量不大，收不收手續費影響並不大，但是本國籍航空公司就不同，以剛列為旅遊二級警示的日本與韓國來說，營收佔華航29％，如果不收手續費，一個月可能少收上億元，在目前營運非常艱困的情況下，是不利於金流的。

每家航空公司都有自己的機票規則，因為市場高度競爭，內容差距不會太大。傳統航空公司根據艙等制定改票與退票辦法，買越便宜艙等的旅客，退改票要付的手續費越高，最高價艙等改票是免費的，退票則是都要收手續費的，華航區域線改票手續費在6百到3千元間，最高價艙等免收，退票則要1到3千元，各艙等都收。

針對因疫情產生的航班變動，航空公司取消的航班都是全額退費，在台灣營運規模最的外籍航空公司國泰航空台灣分公司就表示，公司取消的航班都有全額退費，其他就按公司機票規則辦理。

美國聯合航空針對到台灣到香港轉機的旅客，2月12日以前購買的機票，搭乘日期在1月28日到4月30日期間，可以免費更改為6月30日前同艙等任何可售機票一次，且免收價差，6月30日周後要付價差，退票免手續費，但是台灣直飛美國航班不適用。 一般低成本航空是不允許退票的，酷航雖是低成本航空，為了留住旅客，針對1月23日至2020年3月31日台灣至新加坡的旅客，更改為8月31日以前的航班不收改票費用，但需負擔訂位艙等的差額。未使用的行程可全額退費，但發的是酷航代金券，代金券效期一年。

另因應學生暑假延後開始，影響的乘客若在2月4日（含當日）前訂票，且旅行期間6月28日至7月15日（含當日），可選擇改訂10月24日前出發的航班，不用負擔改票費用，但需負擔票價差額。退票一樣是以酷航代金券退款。

也屬於低成本航空的樂桃航空，部分艙等是允許改票的，旅客如果買的是不能改期的票，可以加價改買可更改的艙等票，但不能退票。

(工商 )