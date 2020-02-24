日韓新冠肺炎確診人數上升，擔憂疫情擴大，影響全球經濟，美股全面走跌，科技股賣壓沉重，四大指數收盤全數下跌。台股24日開盤受此影響，指數開在11,615.28點，大跌71.07點，隨後跌點擴大逾百點，指數破破11,600點關卡。

第一金投顧分析，亞幣持續走弱，資金流回避險性資產，包含美元、黃金，台幣貶、台股跌的趨勢，從今年開市以來都沒有改變，外資現貨也是賣多於買，且期貨多單也是大幅減少，在歐美股走弱之下，台股較難期待逆勢上攻。

從基本面看，在疫情降溫，大陸各地復工回穩之前，較難看到營運回溫。從技術面來看，台股持續壓在月線之下，至少要看到指數重新站穩月線，多方才有再上攻的動能，慶幸的是，月線會在本周扣抵，只要指數可以在這個區間整理，則進入中期整理格局。

永誠國際證券投顧分析師許豐祿指出，台灣股市在過去兩年已經脫胎換骨，市場耐震度提高，加權指數預料往半年線前進，漲時重勢、跌時重質，此時可選擇公司穩定賺錢，或是公司前景看好、籌碼穩定，逢低分批分散布局。

(工商 )