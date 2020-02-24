大陸富二代王思聰號稱身家千億，不過去年他名下的財產全部被查封，身負人民幣20億（約台幣87.5億元）鉅款，但日前還能拿出人民幣100萬元（約台幣437萬）捐給武漢，近日又狂曬滑雪、吃高級日本料理的照片，他喝的酒更是高檔，價格將近人民幣89萬元（約台幣389萬元），完全看不出經濟受到影響。

大陸網友熱烈討論王思聰喝的2瓶酒。（圖／新浪網）

綜合陸媒報導，王思聰是萬達集團首富王健林獨子，但因投資公司倒閉，被大陸政府限制高消費，現在可以說是他人生中最窮困的時期。日前王思聰在IG曬出滑雪和高檔日料照片，但網友的目光不在他的經濟狀況究竟如何，反倒放在他喝的2瓶酒上面。

王思聰是在銀座被稱為傳奇名店的「きよ田」用餐，這間店平時禁止一般客人對食物拍照，但王思聰卻能一連PO出數張照片，可見他應是該店的VIP。除了高級壽司之外，王思聰還開了兩瓶酒，照片中右邊黑色的「無二」是純米大吟釀，2014年只出了576瓶，每一瓶都有編號，而且售價竟是以招標決定，王思聰開的是303號，報導估價格在人民幣7500元（約台幣32820元）左右。

另一瓶1986年的白葡萄酒Domaine Ramonet Montrachet更為驚人，報導指出因為有錢不一定能買到，被愛好者稱為「傳奇白酒」，曾在2018年賣出人民幣近89萬元的天價。許多網友看了相當不以為然，紛紛表示「就一個紈絝子弟而已」、「疫情期間就不要炫耀了」、「給你老子留點退路吧」。

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(中時電子報)