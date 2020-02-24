根據證交所統計，2月21日外資賣超34.49億元，累積過去一周，外資賣超逾330億元。未來外資動向仍待關注。在技術面，大盤挑戰季線及11850點失利，連兩日收跌，接下來季線支撐是關注重點。此外，上周五新台幣匯價貶破30.4元，本周將挑戰30.5元支撐區。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股大致在17000點上下盤整。由於隨著近日疫情出現新的發展，相關消息持續干擾市場，加上時序上接近2月營收公布時間，復工期延後對2月營收的影響，也讓稍早已先反映的市場走勢，再度因為近日雜音而出現盤整格局。

上周外資買超前5名分別為FBVIX(00677U)、中信金、原油正(00672L)及滬深2X(00637L)和神達控(3706)；至於賣超前5名則有:旺宏(2337)、台積電(2330)、聯電(2303)、台灣50(0050)及鴻海(2317)等。

廖哲宏表示，短期股市反映疫情的不確定而有所拉回，反而有助於中長期布局時點的浮現。中長期而言，仍看好5G趨勢、半導體及2020年資本支出成長帶動工具機以及設備產業的復甦與成長。

傳產金融方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期股價受傷於疫情的就是觀光餐飲，反映旅遊消費減少，表現相對較佳的有自動化設備以及防疫概念股。歷史經驗顯示，過去疫情嚴重之際，防禦型的電信以及金融為資金避風港，但考慮此次疫情，各國防疫態度快速拉高、搭配醫療進步，有助於市場逐漸回歸基本面。

至於在觀察方向上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，接下來，與供應鏈相關、復工後的人與原物料，何時可以回復到正常運作？庫存回補狀況，都是關鍵。

(時報資訊)