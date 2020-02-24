中國境外的新型冠狀病毒感染確診病例激增，投資人擔心疫情快速擴散將打擊需求，周一新加坡市場原油價格大跌逾2%。

周一盤中，布蘭特期油跌1.50美元或2.5%，報每桶57美元。美國期油跌1.26美元或2.3%，報52.12美元。

南韓、義大利和伊朗的新冠肺炎感染病例竄升，加劇對疫情擴散的擔憂。南韓確診病例連日倍增，截至周日為止累計確診達到602例，累計死亡為6例，南韓總統文在寅宣布疫情提升到「紅色」警戒，為該國政府繼2009年H1N1流感疫情之後，時隔11年再度發布最高級別的傳染病警戒。

伊朗恐已出現社區感染，該國衛生部宣布全國確診病例新增15例，累計確診病例達43例、死亡病例8人，成為中國境外死亡病例最多的國家。義大利的新冠肺炎確診病例已激增超過150個，成為歐洲疫情最嚴重的國家，該國政府已宣布封鎖11城鎮。

(時報資訊)