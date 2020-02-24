現場觀賞人潮盛況空前。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會昨天晚上畫下句點，吸引大批民眾把握最後一天朝聖，其中獲得高度好評的高空特技展演《璀璨盛夜》每日限定1場，每日均湧入超過萬名民眾觀賞，燈會期間光馬術競技場內就有超過20萬欣賞人次，加上戶外轉播有超過40萬人次，緊張刺激的走火索演出更是讓民眾目不轉睛，紛紛盛讚今年的台灣燈會超好看，「非常過癮、不虛此行!」

文化局長張大春說，該局邀請英國珍寶馬戲團、高空鋼索金氏紀錄保持人傑德．金達爾馬丁等國際知名高空演員，攜手台灣頂尖劇場技術團隊聯手打造高空特技展演《璀璨盛夜》，是這次燈會表演節目最大亮點。

《璀璨盛夜》製作團隊以文化平權為節目設計概念，結合台中在地團隊及原民歌手沐妮悠等台灣團隊，帶來融合高空火索特技、音樂、舞蹈及LED科技藝術的華麗表演，高質感的高空藝術讓民眾目不轉睛，甚至連下雨也無法澆熄民眾的熱情，讓英國珍寶馬戲團相當感動，因此無論下雨、寒流都堅持表演，回報民眾的支持，希望共創美好回憶。

文化局強調，高空特技展演的成功，除國際級表演團隊的努力及台灣頂尖技術人員克服戶外場地的困難度，每日在前台服務萬名遊客的工作人員及志工，也犠牲假日與家人相處的時間，一起完成16天的超級任務，感謝工作人員、志工的努力及民眾支持，期待台灣燈會下次台中再見。

(中時 )