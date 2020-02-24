美財長：疫情對經濟的影響 未來3到4周更明朗 09:202020/02/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）指出，最新冠狀病毒擴散對經濟的影響，未來3到4周會更加明朗。 穆努欽出席利雅德舉行的二十國集團（G20）峰會，周日接受CNBC節目訪問時表示，現在美國官員很難就疫情蔓延對經濟衝擊作出明確預測，「但我認為還需要再3到4周時間觀察病毒的反應，我們才能取得比較好的統計數據」。 當被問及美國對於病毒擴散是否有預備財政因應措施，穆努欽回答這是「毫無疑問的」，但也強調現在預測病毒對全球經濟的影響仍言之過早。 (工商 ) #穆努欽 #擴散 #預測 #病毒 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 台灣權王－華南永昌證券 陸復工延遲 認購權證避險 04:102020/02/22 產業特刊 是時候提升防疫層級了 04:102020/02/22 時論廣場 新冠病毒人工合成？陸駐俄使館闢謠 稱與人類活動無關 13:092020/02/22 兩岸 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 陸駐俄使館闢謠 駁人工病毒說 04:092020/02/23 焦點新聞 大陸人行副行長：疫情後經濟將快速反彈 16:282020/02/23 財經 疫情衝擊短暫 大灣區機遇仍存 04:102020/02/24 焦點新聞 陸消費慘 朱民：前兩月減1.38兆人民幣 04:102020/02/24 全球財經 疫情延燒 全球供應鏈恐有斷鏈風險 01:582020/02/24 財經焦點 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 肺炎重創 香港65％中小企業將裁員 - 財經 末日博士警告今年陸經濟不妙 GDP面臨恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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