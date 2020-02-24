美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）指出，最新冠狀病毒擴散對經濟的影響，未來3到4周會更加明朗。

穆努欽出席利雅德舉行的二十國集團（G20）峰會，周日接受CNBC節目訪問時表示，現在美國官員很難就疫情蔓延對經濟衝擊作出明確預測，「但我認為還需要再3到4周時間觀察病毒的反應，我們才能取得比較好的統計數據」。

當被問及美國對於病毒擴散是否有預備財政因應措施，穆努欽回答這是「毫無疑問的」，但也強調現在預測病毒對全球經濟的影響仍言之過早。

(工商 )