為搶攻228連假，全台各大主題樂園爭相推出促銷方案搶客！其中，麗寶樂園即日起至3/1推出官網限定親子套票999元，「天空之夢」摩天輪雙人價350元；麗寶國際賽車場推出全新設施-飄移卡丁車，加上麗寶樂園全渡假區當日消費累計滿3,000元，即可參加總獎值300萬元的抽獎活動。

麗寶樂園渡假區針對228連假推出的一系列優惠，包括麗寶官網推出親子套票，一名成人搭配一名12歲以下兒童，探索世界門票只要999元（原價1450元）；「天空之夢」摩天輪228連假期間現場價雙人350元；還有麗寶國際賽車場全新「飄移卡丁車」，大小朋友都可下場體驗甩尾快感，現場價350元；Sodi卡丁車與飄移卡丁車一起購買優惠價900元。

此外，麗寶福容大飯店2/28-2/29推出「一泊二食玩樂園8,999元起」專案，含早晚餐、樂園門票、「天空之夢」搭乘券等好康；還有快手疊杯，毛毛蟲筆袋DIY，POPA盃足球賽、歡樂大富翁等房客專屬趣味主題活動。

凡於麗寶樂園渡假區當日消費累計滿3,000元，即可憑發票至麗寶Outlet參加總獎值300萬元的抽獎活動，有機會獲得無敵享樂卡、日本雙人來回機票、名牌包、福容住宿券、餐券等大獎，活動只到3/1。

(工商 )