今天是農曆2月2日，福德正神誕辰，也就是土地公公的生日。而土地公是管財運的正神，所以今天也是「超級納財日」，想要有一整年的好財運，就要好好祭拜土地公公！

土地公生要拜什麼東西呢？根據岡山協和宮介紹，土地公因為年紀較大，牙齒比較不好，拜拜的供品應該選一些較軟的食物，至於準備甚麼樣的供品就看個人誠意及心意，重點是「要嘴甜」！

一般來說會準備的供品包括：

1. 半生熟三牲(雞一隻、三層豬肉一份、魚一尾) 。

2. 蠟燭一對。

3. 四果。

上述四果指的要準備花果、樹果、懸果、藤果之四個種類水果，而非指4樣水果；祭神時水果種類以1、3、5種類為宜，取單數為要（單數為陽數），芭樂、蕃茄、釋迦不要拜。

而土地公愛吃什麼水果呢？土地公愛吃的水果其實有很多，店家拜土地公可以用鳳梨代表著生意旺旺來，橘子也是祈求土地公幫忙大發利市；住家就可以有蘋果，旺果讓家裡人丁興旺。

4. 餅乾、麻糬、花生糖、紅龜糕、發糕或蛋糕。

麻糬--招財求金得金

土豆--象徵吃到老

想要向土地公公求財，一定要「嘴甜」！除了嘴甜多跟土地公說好話，用心了解土地公愛吃哪些，也要準備土地公愛吃的東西。麻糬、麻荖、湯圓...等等，這些都是土地公愛吃的口味，因為土地公老人家牙齒較不好所以喜歡吃軟一點又甜甜的。

此外，花生、花生糖、花生餅乾再搭配點小酒，都可以讓土地公笑咪咪的喔！

5.鮮花一對

花也就是「華」，寓意華麗，又與「發」諧音，希望愈祭愈發。一般選用的花有：松、榕、水仙、 菊花、蘭花、牡丹、梅花、桂花、蓮花、劍蘭、萬年青、玉蘭、茉莉、夜來香....等。長刺的花避免使用。

6.酒3杯、茶水3杯。

通常祭拜時所使用的酒以米酒最為普遍、酒代表長長久久。

7.紮紅紙的壽麵線3綑。

指還沒煮燙過的麵線紮上紅繩或紅紙，任何神佛誕辰皆可做為供品，祈祝聖壽無疆。

8.供品可隨心意增加。

除了供品，還要準備金紙，可以直接跟金紙店表示要買土地公金。另外，可再準備一些金元寶，據說土地公家很小的，錢財裝不下時，土地公會將金銀財寶還你的！

(中時電子報)