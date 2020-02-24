新冠肺炎疫情持續擴大，除了大陸以外，全球染病率及確診數量最高的南韓，疫情已擴散到部隊，南韓證實，目前四大軍種已有11人確診，懷疑已出現營內感染。為此國防部長嚴德發召集各軍種幹部進行防疫管制會議，要求各營區進行區隔管理，包括獨立營舍與樓層，避免交叉感染。

嚴德發表示，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍必須引以為鑑，尤其面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，包括高山站台、外離島、海軍艦艇等各部隊戰備任務，都必須進行完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

嚴德發強調，「國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件，防疫就是作戰」面對疫情愈來愈嚴峻，當前最重要的就是部隊的防疫工作，因為部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，傷害部隊整體戰力。

嚴德發要求，各部隊應事先研擬「肇生案例後」的營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力，讓民眾放心，也讓國人對國軍有信心。

(中時電子報)