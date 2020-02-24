台灣大(3045)旗下通訊軟體M+ messenger，在企業專屬即時通訊領域經營有成，自即日起，更結合企業通訊的know-how及擁有300萬用戶的優勢，全新推出「M+服務圈」，以海量訊息發送、多樣化API(應用程式介面)串接和分享、頂級資安防護、獨家「粉絲標記」與「VIP專屬」等強大功能，強勢跨足客戶關係管理及粉絲經營平台；第一階段將鎖定地方政府、醫療體系、證券/銀行以及新銳電商大量推廣，台灣大即日起針對申請「M+服務圈」帳號，提供限時90天的0元體驗優惠，預計將帶動M+企業客戶數翻倍成長。

台灣大個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源表示，5G時代商轉在即，將為全產業帶來翻轉性的影響，新創產業也將在五到十年遍地開花；因應企業及顧客型態的轉變，品牌粉絲的第一線經營更需具備多元、彈性且個人化等多面向服務，以因應萬變的消費世代；「M+服務圈」承襲M+厚實的企業通訊經驗，除了常見的一對一、一對多的溝通模式，獨家新增的粉絲標記、VIP專屬等功能，可以精準分群、深入經營粉絲，再藉由多樣化API串接，例如系統整合自動發訊、AI機器人互動查詢等功能，幫助企業客戶高效經營顧客關係，為企業和消費者帶來win-win的加乘價值。

全新推出的「M+服務圈」，在功能上除了提供100萬到500萬則海量訊息額度供企業發送外，訊息更支援文字、圖片、拍攝照片、連結、貼圖等格式，亦可與企業既有會員系統整合，輕鬆進行個人化或分群推播，更能透過粉絲標記的功能，輕鬆為特定粉絲標記專屬註解，成為最了解粉絲的溝通平台。VIP專屬分群功能則可供企業用戶針對VIP群組推播專屬、客製的訊息內容，有效的分群經營，為不同特性的粉絲創造最佳溝通模組。

在管理面，「M+服務圈」的管理員無需額外下載管理APP，申請後，將會在原M+ APP介面直接新增「服務圈管理」與「粉絲聊天室」入口，管理者可以直接維運、管理，免去切換APP的麻煩，管理員還可自行命名專屬暱稱，拉近與粉絲的距離，還可隨時在手機檢視報表成效，例如粉絲數、發送訊息或是讀取訊息數等各式統計資料，都可輕鬆擷取、隨時檢視。

(時報資訊)