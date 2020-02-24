中國境外的新型冠狀病毒疫情快速擴散，加劇對肺炎爆發大流行的擔憂，促使投資人湧向黃金和美元避險，周一亞洲貨幣持續走軟。

義大利、南韓和伊朗的新冠肺炎疫情在周末急速升高，目前為止南韓確診病例已經超過600人，義大利超過150例，伊朗累計達到43例。世界衛生組織（WHO）表示，對於與中國沒有明確關聯的病例持續增加感到擔憂。

澳洲是大宗商品主要出口國，對疫情發展敏感的澳元周一早盤跌破0.66美元，創下11年新低，亦帶動紐元走低。新加坡元、泰銖與韓元兌美元亦走貶。日圓持平於111.55兌一美元，投資人認為日本國內疫情嚴竣，使其避險價值打了折扣。中國人民幣離岸報價跌0.3%，為7.0555兌一美元。

巴克萊銀行出具報告指出，美元資產相對具有吸引力，基於相對較少的國內事件，以及對中國經濟的依賴程度較低，我們的經濟學家預測新冠肺炎疫情對美國的經濟成長沒有影響。

(時報資訊)