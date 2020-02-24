繼單日新增169確診病例後，韓國今（24）日上午再增加161病例，累計全國確診病例數升至763起，並且出現第7例死亡病例；此外，韓國軍營至今已有11人確診，導致7,700人遭到隔離。

截至24日上午，韓國新冠肺炎確診數上升至763人，並且已有7人死亡。

韓聯社報導，韓國今日上午宣布，截至當地時間上午9時，韓國新冠肺炎確診案例較前一日下午4時再增加161例，累計韓國境內已有763人感染新型冠狀病毒（COVID-19）。

韓國衛生當局表示，確診的161人中，有129人與大邱市新天地教會相關，其餘32人感染來源仍在調查。

此外，韓國今日也出現第7例死亡案例，死者是一名62歲男性，和慶尚北道清道郡大南醫院有關。清道郡大南醫院日前爆出群聚感染，包括9名醫護人員在內等110人已證實染上新冠病毒。

另外，韓國國防部今日上午8時也證實，已有11名士兵感染新冠肺炎，較前一日增加4人，目前韓國各軍種感染人數分別為陸軍8人、海軍1人、空軍1人、海軍陸戰隊1人。

報導指出，今日新增的4例軍人病例中，3人來自京畿道陸軍部隊，1人來自大邱陸軍部隊，有關當局推測，這4人是在軍營內被其他確診者感染。

由於部隊一旦出現交叉感染，很容易演變成集體感染，韓國國防部人士表示，新增的4例和確診者有過密切接觸，目前都已被隔離，至於是否有交叉感染情形出現，還有待流行病學調查。

韓國軍隊出現新冠肺炎疫情，最初是由於一名在濟州島服役的海軍士兵前往大邱度假，之後返回部隊於20日確診。截至23日，韓國軍隊一共有7,700多人受到隔離。

(中時電子報)