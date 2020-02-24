繼單日新增169確診病例後，韓國今（24）日上午再增加161病例，累計全國確診病例數升至763起，並且出現第7例死亡病例；此外，韓國軍營至今已有11人確診，導致7,700人遭到隔離。

截至24日上午，韓國新冠肺炎確診數上升至763人，並且已有7人死亡。

韓聯社報導，韓國今日上午宣布，截至當地時間上午9時，韓國新冠肺炎確診案例較前一日下午4時再增加161例，累計韓國境內已有763人感染新型冠狀病毒（COVID-19）。

韓國衛生當局表示，確診的161人中，有129人與大邱市新天地教會相關，其餘32人感染來源仍在調查。

此外，韓國今日也出現第7例死亡案例，死者是一名62歲男性，和慶尚北道清道郡大南醫院有關。清道郡大南醫院日前爆出群聚感染，包括9名醫護人員在內等110人已證實染上新冠病毒。

另外，韓國國防部今日上午8時也證實，已有11名士兵感染新冠肺炎，較前一日增加4人，目前韓國各軍種感染人數分別為陸軍8人、海軍1人、空軍1人、海軍陸戰隊1人。

報導指出，今日新增的4例軍人病例中，3人來自京畿道陸軍部隊，1人來自大邱陸軍部隊，有關當局推測，這4人是在軍營內被其他確診者感染。

由於部隊一旦出現交叉感染，很容易演變成集體感染，韓國國防部人士表示，新增的4例和確診者有過密切接觸，目前都已被隔離，至於是否有交叉感染情形出現，還有待流行病學調查。

韓國軍隊出現新冠肺炎疫情，最初是由於一名在濟州島服役的海軍士兵前往大邱度假，之後返回部隊於20日確診。截至23日，韓國軍隊一共有7,700多人受到隔離。

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文章來源：S. Korea reports 7th death from coronavirus, 161 new virus cases, total now at 763

文章來源：11 soldiers confirmed as coronavirus patients, 7,700 in quarantine
文章來源：S. Korea reports 7th death from coronavirus

(中時電子報)

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