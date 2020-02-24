針對23日獨行俠與老鷹之戰最後關頭的爭議判決，根據《紐約時報》資深記者史坦24日爆料，獨行俠以「濫用規則」為由，跟聯盟提出正式抗議，只是比起裁決獨行俠抗議是否正確，NBA總裁席爾佛卻打算先對獨行俠老闆庫班罰款！

因為這場比賽賽後，庫班直接公開怒罵，「當你以為NBA裁判不可能再爛的時候，看一下吧，這太荒唐了，裁判吹了妨礙中籃，響哨後才有那個補籃，看完重播後卻說沒有妨礙中籃，補籃算進，這他X的是什麼，這就是NBA的判罰！」

會讓庫班如此大發雷霆，是因老鷹後衛崔楊最後8秒的上籃，遭到獨行俠前鋒芬利史密斯火鍋伺候，當裁判響哨認為這球是妨礙中籃，老鷹前鋒柯林斯才把球補進，裁判看完慢動作重播之後，改判芬利史密斯成功封阻，柯林斯補籃算進。

結果老鷹就靠這關鍵補籃，拉開雙方差距到4分，也讓獨行俠再也追趕不上，問題是這個判決充滿爭議，第一是柯林斯的補籃明明是在裁判響哨後，怎麼可能算進，第二是柯林斯出手之前，24秒進攻時間紅燈早已亮起，裁判眼睛瞎了嗎？

(中時 )