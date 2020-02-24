各科成績標準。(圖/大考中心)

109學年學科能力測驗成績今天公布，上午9時起提供網路和語音查詢。大考中心也公布各考科5項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表。

中央社報導，大考中心表示，網路和語音查詢（02-23643677）都可查詢成績，報名資料有填手機號碼的考生，當天也會收到簡訊主動通知成績。考生如對學測成績有疑義，須於2月25日至3月2日申請複查，複查結果將於3月6日寄發，並提供網路及電話語音查詢。

(中時電子報)