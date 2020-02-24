學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽 09:362020/02/24 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今年大學學測考場狀況。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 各科成績標準。(圖/大考中心) 109學年學科能力測驗成績今天公布，上午9時起提供網路和語音查詢。大考中心也公布各考科5項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表。 中央社報導，大考中心表示，網路和語音查詢（02-23643677）都可查詢成績，報名資料有填手機號碼的考生，當天也會收到簡訊主動通知成績。考生如對學測成績有疑義，須於2月25日至3月2日申請複查，複查結果將於3月6日寄發，並提供網路及電話語音查詢。 網路查詢成績 學測成績出爐！ 9：00開放上網查詢 (中時電子報) #學測成績 #學測 #成績 #查詢 #大考中心 #學能力測驗 #考生 #生活 #教育 #文教 #考試 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020產險網路投保額 上看20億 04:102020/02/20 投資理財 長達半年研究 趨勢科技助工業環境資安政策更進步 11:412020/02/20 財經 《基金》亞洲首檔網路資安ETF，擬3月底掛牌 11:422020/02/20 財經 疫情升溫旅平險、不便險及活動險正夯 17:002020/02/20 生活 《2020因為愛你》六帥太養眼 粉絲力促辦見面會 17:052020/02/20 娛樂 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 17:302020/02/20 財經 華為已獲91個5G商用合同 歐洲過半 21:592020/02/20 財經 學測成績明公布 上午9時起可上網查詢 09:382020/02/23 生活 新北線上授課 滯陸學習不中斷 04:102020/02/24 地方新聞 學測成績出爐！ 9：00開放上網查詢 07:412020/02/24 生活 生活熱門新聞 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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