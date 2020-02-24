北京23日首次出現確診病例零增長，有些景點，如香山開始人頭攢，有些景區出現堵車現象，現在真的到了可以出來「撒歡兒」的時候了嗎？北京市衛生健康委新聞發言人高小俊對此回應，零增長並不代表拐點到來，警惕一松，功虧一簣。

高小俊表示，當前防控的形勢和任務仍然是嚴峻複雜的，主要有以下幾個方面：

一是截至23日14時，北京市仍有97例疑似病例待排除，其中部分疑似病例轉為確診病例的可能性是存在的；

二是有620例密切接觸者，也會存在發病被確診的可能性。

三是隨著復工複產企事業單位的增多，市民生活和人際交往逐步接近春節前的狀態，人際交往頻度的加大給防控帶來了新的風險。

四是京外人員返京來京數量增多也會造成疫情風險累積。

五是本地社區感染和醫院感染的可能性隨時存在。

因此，疫情防控仍需持續努力，絲毫不能鬆懈，一點也不能馬虎。廣大市民和企事業單位、黨政機關、社會組織等都要落實疫情防控責任，努力創建零感染社區、零感染單位、零感染樓宇、零感染區。

(旺報 )