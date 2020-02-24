韓國廣尚北道政府24日說，赴以色列朝拜聖地後回國的39人中，有10人當天確診感染新冠病毒（COVID-19），加上先前確診的18人，確診人數共達28人。
據韓聯社24日報導，包括1名導遊在內，這39人2月8-16日訪問以色列後回國，其中18人在21-22日確診，24日又新增10例確診病例，其餘人員檢測結果呈陰性，或正在接受檢查。
據悉大部分確診患者返韓後，第二天就去了溫泉、餐廳等公共設施，或正常上班，甚至參加了團體活動，因此社區傳播的風險較大。據廣尚北道和義城郡政府調查，與確診病例接觸者約170餘人，不排除出現新增病例的可能。
中央防疫對策本部本部長鄭銀敬23日說，有鑑於這些人員是慶北地區居民，加上以色列尚未出現社區傳播的情況，他們很可能在韓國國內感染新冠病毒後，在旅遊期間發生交叉感染，而具體感染途經正在調查。
此外，由28人組成的另一支旅行團將於下午5點從以色列返國。廣尚北道和安東市政府計畫，要讓這些人員乘坐地方政府安排的專車，前往臨時安置點接受隔離。
(中時電子報)
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