去年以簽約金75萬美元加盟紅襪隊的「火球男」劉致榮今（24）日在臉書報平安表示，他已抵達位於佛羅里達州的春訓基地麥爾茲堡（Fort Myers），由於球團對新冠肺炎的防疫態度十分慎重，劉致榮先被要求隔離1周，以策安全。

劉致榮在臉書粉絲專頁寫著：「今天來報平安！」他是在上周四中午從台灣出發，經過超過24小時的二次轉機及飛行，終於被球團派車給接進佛州春訓基地Fort Myers。由於球隊對於新冠肺炎疫情的謹慎態度，他先被安排1周的單獨隔離居住；每天對著風光明媚的佛羅里達，三餐都叫外送食物，他還形容「早餐簡單到不行」。

紅襪隊春訓基地外觀。（取自劉致榮臉書粉絲專頁）

對於目前的飲食，劉致榮說還好，球隊有給餐費，可以自己選餐！而佛州天氣很好，隔離期間除了可在室內做徒手重量訓練，也可以到處跑步。而且所謂隔離也不是寸步難行，球隊允許他順便到處看看，當然還有許多時間可以上網、觀看球隊給的資訊、翻翻書（灌籃高手），他還打趣說這是在「享受孤獨」。

劉致榮覺得早餐很簡單，一次吃3個蛋營養應該足夠了。（取自劉致榮臉書粉絲專頁）

最後劉致榮強調，球團要他練習英文版的簽名，這也是職業選手必須具備的。為了保持體能，他趕緊出門跑步，且不忘說：「願大家一切平安，願台灣一切安好」，還自我解嘲：「出境被隔離的第一人嗎？哈哈哈！」

(中時 )