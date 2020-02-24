為防止國內醫療人力出現短缺，衛福部部長陳時中昨天宣布將管制國內醫護人員出國，對此醫界反彈。前太陽花成員「妖西」劉敬文向蔡政府拋出三問，引來網友議論，更有網友直呼「莫名奇妙」。

陳時中昨表示，由於國際疫情嚴重，為確保國內醫療系統健全，將限制全國醫事人員出國，除特殊人員有與疫情相關的研討會需求會個案審查外，其餘人員若無特殊理由一律不得出國。

對此，妖西在臉書問及，政府為什麼有權力可以限制醫護人員出國的行動自由？然後政府寧可這樣做也還是不斷航？是因為醫護人員的票比台商少的緣故嗎？

妖西稍早又再度發文指出，限制醫事人員出國是一個很好的人權法治觀念考題，可以看出台灣人對自由民主人權法治的瞭解。首先，在一個自由的國度，出國是很基本的行動自由權利。政府不是不能限制，而是在限制的時候需要很多、很強、很充分的理由。他說刑法有那麼多法條，告訴我們在哪些情況下政府才可以限制我們的人身自由；憲法更是透過限制國家政府不得任意侵害人民的行動自由來保障人民的行動自由。「一個人都需要如此謹慎，更何況是限制十幾二十萬人的出國自由？」他說防疫是目的、限制醫事人員出國是手段。但因為出國是行動自由的一環、是一種不能隨便侵害的基本權利，所以應該保持警覺和懷疑。

他提出幾個疑問，包括限制出國自由這個手段希望達成的目標是什麼？是最合理的手段嗎？有其它替代方案嗎？侵害十幾二十萬人的出國自由，換來的是什麼？符合比例原則嗎？

他說很不樂見用一句簡單的「防疫」就大規模限制那麼多人的出國自由。「我知道很多人被病毒嚇壞了，但我還是得說，從人類過去歷史的經驗，這是走向專制獨裁的初期徵兆」。

網友則紛紛表示「莫名奇妙！」、「今天限制醫護人員，明天就可能再限制其他」、「竟然有這種公權力限制人民行動的離譜事情」、「醫護人員已經變成橡膠糊，比勞工還軟」。不過也有網友說「怕醫護不夠人輪值呀! 休假也要預備候補~~更怕跳槽」。

(中時電子報)