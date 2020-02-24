新冠肺炎疫情升溫，南韓近日暴增新冠肺炎確診病例，累計已逾600例，南韓政府周日宣布，將新冠肺炎疫情警戒升至「最嚴重級別」，拖累韓股走勢，今天（24日）早盤大跌逾2%，韓元更創下近半年新低。

南韓股市早盤一度大跌57點或2.68%，摔至2104點，險守2100點大關。個股中，東成製藥急挫逾7%，KR汽車狂瀉6.5%，三星電子大跌2.7%。韓元一度挫0.7%至1218兌1美元，重返去年8月底水平，跌至近6個月新低。

日本股市今休市；台股早盤大跌百點，失守11600點關卡。

(中時電子報)