蘇打綠樂團主唱吳青峰，與恩師林暐哲拆夥後，林暐哲指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作權讓給他，青峰卻在未經他的同意下公開演唱，提告違反《著作權法》，台北地檢署日前傳喚青峰和林暐哲出庭，檢方詢問2人和解意願，雙方無共識。台北地檢署24日起訴吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司。

至於掛名哈里坤的狂歡公司負責人的吳青峰母親廖碧珍，檢方認定她不知情，將她不起訴。

蘇打綠在2017年1月1日舉辦告別演唱會後，原本計畫在今年復出，但由於主唱吳青峰與恩師林暐哲拆夥後，被擁有所有歌曲著作權及「蘇打綠」團名商標權的林暐哲控告違反著作權法，吳青峰甚至被起訴，恐面臨無歌可唱的危機。

林暐哲主張，蘇打綠已將所有的創作歌曲著作財產權讓給他，「蘇打綠」團名的商標，也被林暐哲音樂社註冊，但吳青峰卻在未經過他授權的情況下，仍公開表演相關歌曲，已經涉違反著作權。

2018年底，吳青峰宣布與恩師林暐哲拆夥，林暐哲提告指控，蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權讓給他，但卻在沒獲得他同意下公開演唱，因此提告吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍違反《著作權法》。

檢方查出，吳、林2人雙方契約約定，若不續約，要在契約期滿前3個月前，表示反對意見，否則就默許續約。依約定，吳不續約，應在當年的9月提出意見，但吳遲至2018年10月間才寄存證信函給林，當時契約已自動續約，所以林具有著作權。吳確實侵權，因此起訴吳。

(中時 )