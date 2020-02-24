台北股匯市早盤同步走跌，台股集中市場早盤重挫逾百點，失守11600點，而新台幣匯價開盤貶值1.7分，盤中最低價為30.495元，貶值9.2分，呈現股匯雙殺。

美元指數早盤續強，站上99.48，亞幣持續下挫。匯銀指出，由於美國經濟相對全球的強勁表現，持續提供美元支撐。台股早盤權王台積電(2330)和股王大立光(3008)也都未能守住紅盤。

富蘭克林證券投顧表示，後續美元走勢可觀察三項指標，一、就業及消費數據能否維持強勁，近期職缺數據下滑，若疫情有正面發展，能否支持企業招募，此外，告別消費旺季，但蘋果預計發布新機，銷售表現可望做為市場信心參考指標，若數據強勁將持續支撐美元，二、各國和區域經濟表現能否收斂同步向上或加大分歧，美國相對穩健的經濟表現，依然吸引資金流入美元計價資產，三、聯準會政策態度，儘管主席鮑爾表示將密切關注疫情對美國經濟的影響，市場解讀聯準會將重啟量化寬鬆應對景氣下行風險，但其實自去年底以來聯準會就已擴大購債規模，向市場注入龐大資金，聯準會是否會進一步降息，才是市場關注焦點。

目前美元偏強勢，預期於98.5-99.5區間高檔震盪，新興市場貨幣表現好壞參半，整體而言，受疫情不確定性加大波動，但跌深後部分市場也迎來反彈，經濟受影響程度尚待評估，建議可留意基本面較佳，且內需穩健，具有政策改革題材的新興國家，今年多個新興國再度降息，輔以政策支持，預期在擔憂情緒緩和後，新興市場有望迎來技術反彈，留意超跌市場的布局機會。

(時報資訊)