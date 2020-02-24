新冠肺炎會救高雄市長韓國瑜躲過罷韓風波？資深媒體人邱明玉舉一個例子表示，就算是疫情期間，高雄市民還是很罷韓的情緒還是很高昂，所以她奉勸國民黨，千萬不要誤判局勢。

邱明玉在政論節目《前進新台灣》上表示，國民黨基於黨籍同志概念，當然想幫助韓國瑜是理所當然。可是藍營要幫韓國瑜的方法很多，不要只用口水的方式來挺韓。

邱明玉直言，韓國瑜現在危機感，就是連一些市長工作都沒做好，只要韓每次上新聞，罷韓團體就表示，罷韓連署書就會突然暴增，但只要韓沒有新聞，連署書就很平淡。

邱明玉最後奉勸國民黨，在罷韓這件事上不要誤判局勢。因為當初疫情開始的時候，他聽到很多周遭的朋友都說，新冠肺炎會救韓國瑜，因為疫情爆發後，大家都會注意到政府的防疫措施，不會注意韓國瑜的動向；另外人民會認為，疫情當前，這時候還再討論韓國瑜，就會有政治聯想，讓民眾厭惡。

邱明玉接著表示，國民黨如果真的相信這一套，就會對罷韓誤判。邱舉一案例表示，她有一個北漂朋友，上禮拜回到高雄，一回到家連行李都還沒放下，朋友父親就要他趕快簽罷韓連署書，還塞給她朋友一堆連署書，叫他去給周遭親朋好友簽一簽，所以從這個例子，她奉勸國民黨不要誤判局勢。

(中時電子報)