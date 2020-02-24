新冠肺炎疫情越演越烈，全球各國不斷增加確診病例，而被認為是起源處的中國大陸湖北省武漢市每況愈下，不但醫療物資及醫護人力不足，連帶民生用品也陸續缺乏，而昨天是武漢封城滿月，「焦糖」陳嘉行、「董事長樂團」鈞董都上傳了當地流出的實況影片，表示讓人看了難受又怵目驚心。

這部曝光武漢封城實況的影片，是當地居民在深夜冒險開窗拍攝的，攝影者表示，武漢封城的時間，已經到達人類所能承受的極限，只見當地大廈有許多燈火亮著，很多人睡不著，漆黑的夜裡看不見人影，卻傳來一陣陣淒厲的吼叫，武漢民眾只能透過這樣的方式宣洩壓力，拍攝者也嘆，大家的想法很簡單，就是「想出去啊」。

然疫情未緩解前，真不知何時能解開封印，拍攝者重整了心情，表示希望大家發洩時要注意安全，「不要把頭伸出去，樓上樓下都是唾沫」，而鈞董轉貼了這則影片，形容這根本是「來自地獄的聲音」，而「焦糖」陳嘉行也說影片可怕，要WHO跟柯粉好好看這部武漢封城實況，檢討現行的處理模式。

(中時電子報)