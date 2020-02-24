在新冠肺炎疫情干擾下，自行車族群大陸廠復工紛紛延宕，法人預期，因為缺料恐將因此影響2月營收表現。包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、日馳（1526）等個股，今（24）日早盤股價一片慘綠，股價表現疲弱。

尤其是巨大，盤中最大跌幅超過4.2％、美利達跌幅也超過1.2％；桂盟盤中股價跌破百元大關、跌幅近1％，目前正在進行百元保衛戰。

在巨大、美利達大陸廠宣布全部復工之後，桂盟今日也宣布，天津廠已於24日正式復工，代表桂盟大陸廠已經全部復工，力拼返工率逐步提升。

法人指出，自行車族群大陸廠雖然紛紛遞延復工，但因第一季為傳統出貨淡季，加上大陸廠均有庫存因應，因此遞延復工對於整體營運影響不大。

以美利達為例，大陸廠區主要供應大陸內銷市場為主，因應農曆春節假期工作天數減少，因此大陸三廠皆備有整車庫存，停工影響相對較低。

不過，法人表示，美利達在台灣廠方面，雖然不受停工影響，但仍有20％供料來自大陸，預料2月底至3月初的料恐，恐將受到大陸供應鏈不穩影響。在供應鏈陸續復工後，預計最快第一季末來自大陸的供料才會恢復正常。

(工商 )