亞崴機電派員參與台灣區工具機暨零組件公會組口罩國家隊，協助政府出資60條口罩生產線建置。網路近日卻瘋傳「亞崴國家隊組裝好2台口罩機試車，現在1天日產500萬片，比印鈔票還快，1條產線1天250萬個？」。市場誤以為亞崴生產口罩可因此而受益，今（24）日股價逆勢上漲0.60元而以31.20元開出，最高達32.20元，目前呈現上漲走勢。

亞崴生產C型機及龍門等工具機，近期大陸訂單雖受新冠肺炎疫情而幾近停擺，但來自歐洲、美國及東南亞等國家訂單增加，目前兩岸在手訂單12億元。

網路原PO文「由亞崴國家隊組裝好的2台口罩機今試車完成，將運送至高雄口罩工廠。台灣工業製作的能力一流，本來3月才能完成，現在就組裝完成，1天供500萬個，過幾天後，不怕買不到口罩了？」但後來轉傳PO文開始變調，用PS形容「比印鈔票還快，1條產線1天250萬個？」

亞崴主管澄清，亞崴參與工具機國家隊，派員至口罩設備廠支援，本身未生產口罩。政府出資建置60條口罩生產線，每條生產線日產10萬片口罩。

新冠肺炎疫情延燒，全球口罩需求大增，全台湧現大排長龍購買口罩的人潮，政府決定出資建置60條口罩生產線，台灣區工具機暨零組件公會組成工具機國家隊，成員涵蓋東台精機、東捷科技、台灣瀧澤、亞崴機電、程泰機械、永進機械、哈伯精機、靄崴機電、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、普森精密、協易機械、三鋒機器及東培；以及三大法人團隊：財團法人精密機械研究發展中心（PMC）、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院機械所。工具機公會名譽理事長嚴瑞雄、現任理事長許文憲與台灣瀧澤總經理戴雲錦，這段期間，一直持續徵調資源、協調分派任務，組織各單位所派出的精銳部隊協助口罩生產限建置。

工具機國家隊協助兩家口罩設備廠原本從原先45～60天縮短至1個月，15日先完成首批9條口罩生產線建置，目前規劃三月中旬台灣口罩日產能從二月中旬400萬片拉高1,000萬片，躍升全球第二大口罩生產國。

許文憲強調表示，「在此一防疫關鍵時刻，工具機公會全體成員將會配合經濟部的指揮，發揮人飢己飢，人溺己溺的慈悲胸懷，全力支援口罩設備生產，專注投入人力將產線交期從6個月縮短為1個月的艱難任務，每1條產線我們都有超過60倍的決心，我們會將口罩機械一台一台的製造出來，陸續投入生產，罩福全台灣。此時此刻，讓我們更深刻體會：機械製造業是國家強盛的根本。」

為完成此目標，許文憲21日又號召第二梯支援部隊，計有大立機器、吉輔企業、盈鍚精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械、新穎機械、源潤豐鑄造、德大機械、慶鴻機電、泓鉅精機、鍵和機械。

(工商 )