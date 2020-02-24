新冠肺炎蔓延及流感擴散，民眾買保健食品風氣盛行，保健食品大廠大江（8436）、葡萄王（1707）近期陸續傳出訂單大增消息，股價也相繼跌深反彈，尤其葡萄王股價已漲至200元以上，具有指標性作用。

據CMoney統計，大江、葡萄王、生展、景岳等4家保健食品大廠，去年前3季每股稅後盈餘（EPS）各為13.6元、6.49元、5.97元及0.69元，另外，加捷生醫、天良及佰研等，則均呈現虧損，各為虧損0.15元、1.3元及2.29元。

大江2年前股價曾攻上614元高價，2月初新冠肺炎疫情最嚴峻時，曾跌到近200元，股價跌幅約7成，隨後展開逾2成的跌深反彈行情，接下來由葡萄王接棒展開強勁上漲行情；然若從去年前3季EPS表現來看，葡萄王EPS不到大江的一半，但股價卻已緊追在後。

據CMoney統計至上周五收盤價，四檔有獲利的保健食品廠，大江本益比（PE）僅有13.2倍、生展14.5倍、葡萄王19.8倍及景岳24倍。以今（24）日股價表現來看，大江下跌約2％，目前PE約13倍，葡萄王股價上漲超過1％，PE約超過20倍。

(工商 )