受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情消息造成投資人恐慌，影響全球股市及台股出現拉回，宏遠投顧投資研究處副、總經理陳國清表示，未來也可能會因肺炎感染人數降低及受到控制，或因南韓感染人數增加使得台商受惠轉單效應，利多消息推升大盤指數及個股股價往上漲。

陳國清指出，台股大盤指數不見得會再創新高或是超過新高很多，主因總體基本面已改變往下，未來將會做調整；惟少數公司股價可能會因籌碼乾淨、軋空、去年第四季獲利優於預期、股價低估、短線轉單效應，使得資金過度集中，因而股價突破農曆年前收盤價或是再創近期新高，亦即是選股重於選市，選對個股才重要。

不過，如果 2~3 月個股股價大漲，或是漲勢持續到 4 月中旬公布 3 月出貨大增而大漲者，需提防「買在消息，賣在事實」。

意即消息面最壞，股價大跌到超跌，是買股好時機；預期未來肺炎疫情將消退且廠商出貨大增的事實呈現，股價也已大漲到超漲，變成賣股好時機。

尤其，若是當最後悲觀的人在好消息呈現之際才進場，須提防「擦鞋童理論」的出現（最後買盤用謦），加上放空者被軋空，使得個股股價大漲或是最後噴出，建議獲利了結。

因為，受到肺炎影響，全球經濟成長率會降低，消費需求被引導到對防疫及食物的需求，對非必需品的終端消費需求下降，不利於消費性電子產品的購買。

且因第二季負面訊息也較多，包含台股企業 Q1 獲利差的數字將在 5 月中之前公布、報稅季的大股東申報賣出增加，另外也需提防美股第二季回檔修正的可能。

(中時電子報)