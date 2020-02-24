記憶體模組廠十銓(4967)受惠高毛利的SSD產品銷售提升，自結1月獲利3500萬元，每股稅後淨利0.52元。今股價開高走高，早盤漲1.5元至42元，最高來到42.6元、再創新天價。

十銓科技2020年1月營收4.39億元，比去年同期及前月均減逾2成，但自結1月稅前獲利4200萬元，淨利3500萬元，EPS 0.52元，表現比上季持續升溫。公司看好2020年SSD將扮演業績成長火車頭，且預計今年DRAM與NAND Flash的需求提升，維持對市場景氣樂觀看法。

十銓公司強調，2020年品牌戰略以持續擴展市佔、同步鞏固利潤為兩大目標，在產業趨勢可望反轉向上的氛圍下，1月份SSD產品線銷售持續亮眼，出貨量較去年同期成長6%，營收年增22%，帶動整體集團利潤率提升。

十銓科技總經理陳慶文表示，對2020年的市場景氣抱持樂觀態度，從記憶體上游原廠的IC供需調節觀察，雖受疫情影響復甦力道放緩，惟全年可望好轉趨勢不變。全年來看，隨著5G來臨AI對資料中心運算及大量雲端儲存需求、手機記憶體容量提升、次世代家用遊戲機從硬碟轉向SSD等因素，預期全球市場對DRAM與NAND Flash的需求可望走強。

(時報資訊)