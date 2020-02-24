韓國疾病管理本部周一宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達到763例。死亡病例新增1人，累計達7例。當局報告，在慶尚北道清道郡入院治療的62歲確診男性病患於周日不治。

(時報資訊)

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