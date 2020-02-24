《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增161例，累計達763例 10:002020/02/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周一宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達到763例。死亡病例新增1人，累計達7例。當局報告，在慶尚北道清道郡入院治療的62歲確診男性病患於周日不治。 (時報資訊) #韓國 #新冠肺炎 #確診 #死亡 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 《國際社會》南韓新冠肺炎確診病例新增31例，總數達82例 10:002020/02/20 財經 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 《時來運轉》運彩報報－費城主場威能 籃網自己挖坑 11:012020/02/20 體育 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 陸衛健委報告 21日新增確診397例 18:062020/02/22 財經 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 新冠肺炎湖北外新增病例大降 22日僅18人 11:152020/02/23 兩岸 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補 - 財經要聞 - 工商時報 5G設備首單 中華電採購73億 - 財經要聞 - 工商時報 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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