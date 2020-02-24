需求疑慮，打壓上周五LME期鉛跌近2%；因中國新型冠狀病毒疫情擴散，且湖北監獄亦有271名確診病例，令市場擔憂疫情惡化，恐打壓金屬需求，進而導致投資人賣壓湧現，拖累期鉛跌近2%。

終場期鉛下跌36.5美元，報每公噸1831美元；期錫上漲55美元，報每公噸16630美元；期鎳下跌140美元，報每公噸12530美元；期鋅上漲3美元，報每公噸2115美元；期鋁上漲2.5美元，報每公噸1713.5美元；期銅上漲37美元，報每公噸5765美元。(商品行情網)

(時報資訊)