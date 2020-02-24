新冠肺炎疫情延燒，韓國政府將疫情預警調到最高等級；韓國在全球記憶體居龍頭地位，DRAM全球市占率合計逾7成，NAND Flash市占率達全球45%；且由於台灣與南韓在科技領域是主要競爭對手，市場聯想台灣記憶體廠有機會有部分轉單效應，台DRAM廠南亞科(2408)等今早股價翻紅抗跌。

南韓進入社區傳播階段，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士上週四表示，韓國總部約800名員工已採取預防性自我隔離措施、以防止新型冠狀病毒的擴散，並不影響工廠運作。另外，SK海力士表示，已在上週三關閉公司的教育中心、並讓280名新員工回家。有一名新員工出現肺炎症狀、已被送往附近醫院進行新冠病毒檢測。

韓國的三星電子高居全球DRAM市場的43.5%，SK海力士市占率29.2%居全球第二。

市場調研機構TrendForce表示，展望2020年第一季，採購端的備貨意願明顯，帶動PC DRAM、伺服器DRAM合約價格反轉向上。在整體出貨表現方面，第一季適逢亞洲年節假期，為傳統淡季，三大DRAM原廠皆預期第一季出貨量將較前一季衰退。

台廠南亞科因2019年第三季基期較高，使得去年第四季出貨量呈現衰退，不過南亞科預期今年第一季出貨量及報價都將呈現季成長，可望帶動營收及獲利表現反轉向上。

另外，TrendForce預期，2020年第一季NAND Flash價格將上升。

在本季DRAM、NAND Flash價格看漲以及轉單題材帶動，今早包括南亞科、華邦電(2344)以及下游的威剛(3260)、十銓(4967)等股價續揚。

(時報資訊)