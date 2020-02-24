一名血友病童滯留在大陸武漢，日前病童母親表示，10日送去的藥劑已用完，再度向蔡政府求助。對此，前外交人員劉仕傑踢爆，該病童並非台灣籍，遭陸委會打臉，劉仕傑在臉書聲明道歉後，今（24）日再度出面澄清。

前外交人員劉仕傑昨（23）日在表示，血友病童並非台灣籍，「他的親生父母，其實都是『中國人』，只是他的媽媽在前一段婚姻取得了台灣國籍。」

不過，這樣的說法遭陸委會打臉，邱垂正證實，病童是中華民國籍。劉仕傑也在臉書澄清說明，表示有關病童家世，是看到臉書上有某知名粉專及臉友所說，於是引述，對這個細節有誤向各界表示歉意。

今日凌晨陸委會發聲明指出，該病童是兩岸婚姻在台所生的子女，在台辦理出生登記，領有台灣身分證，具有中華民國籍，強調病童因疫情在湖北滯留，他的特殊用藥需求政府非常重視，希望各界也能夠正確理解相關訊息，並予以理性看待。

對此，劉仕傑今日面對媒體表示，自己沒做好查證，對當事者與社會大眾表達歉意，澄清並非第一個PO文，而是引述其他臉書文章，強調重點是在撤僑的部分，關於國籍爭議確實是疏失。

(中時電子報)