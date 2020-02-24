109年學測成績於24日上午9點公布，大考中心統計學測成績，今年學測五標（頂標、前標、均標、後標、底標），國文五標跟去年完全一樣，且又發生頂標和前標相同的情況都是13級分；國文後三標則依序是11、9、8級分。

英文五標依序是14、12、9、6、4。跟去年相較，英文前標和均標都降了一級分，後標升了一級分，底標維持相同。

數學五標只有前標比去年高一級分，是13級分，頂標、均標、後標、底標跟去年一樣，依序是14、9、5、4級分。

社會五標只有後標比去年低一級分，是8級分，頂標、前標、均標、底標跟去年一樣，依序是13、12、10、7級分。

自然五標跟去年完全一樣，依序是13、11、8、6、5級分。

國文又發生頂標和前標相同的情況都是13級分，大考中心說明，這是因為88到75位數的考生都是13級分，考生較多。

根據大考中心統計，國文12級分的人數最多，2萬3182人，占17.66％；國文11級分的人數次之，2萬1439人，占16.33％；13級分的人數1萬9540人，占14.89％。總計三個級分的考生就占了48.88％，將近一半。

(旺報 )